Morto l’attore Andrew Dunbar, controfigura in "Game of Thrones"

A soli 30 anni Andrew Dunbar è stato trovato senza vita nella sua casa di Belfast. L'attore aveva preso parte alla serie tv " Il Trono di Spade " come controfigura di Theon Greyjoy, personaggio interpretato da Alfie Allen . Il decesso è avvenuto la sera della Vigilia di Natale, ma le cause non sono ancora state accertate.

Oltre al ruolo nella saga ispirata ai romanzi di George R. R. Martin, Dunbar aveva preso parte ad altre serie tv, come "Line of Duty", e ad alcuni film tra cui "Arrow" e "Leprechaun: Origins". Lavorava anche come dj e come guida turistica, organizzando tour tematici basati sulle avventure di John Snow e compagni.

Come riporta il sito di informazione "Belfast Live", Pamela Smith, che ha lavorato con lui in "Game of Thrones" come truccatrice, lo ricorda come "una persona molto professionale, educata e sorridente. Un'anima bella". Andy McClay, attore con lui nello show HBO, dice: "Tutti volevano Andrew, aveva qualcosa di speciale. Le persone intorno a lui si sentivano sempre bene, felici". I funerali si terranno il 30 dicembre a Portrush, nell'Irlanda del Nord, dove l'attore era nato.

