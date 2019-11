I fan di "Game of Thrones" stanno impazzendo per un criptico tweet: "Winter is coming"

Sull'account Twitter ufficiale di "Game of Thrones" è comparsa una frase che ha messo in subbuglio i fan sfegatati della iconica saga. "Winter is coming", sono le tre parole che hanno scatenato una pioggia di commenti, congetture e interpretazioni. Si tratta dell'annuncio di qualche novità in arrivo legata allo show tratto dai libri di George R.R. Martin?