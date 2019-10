HBO annuncia l'arrivo di "House of the Dragons", spinoff di "Game of Thrones"

L'annuncio ufficiale è stato dato dalla HBO stessa sui social con tanto di immagine e dei nomi di alcuni collaboratori "The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series", si legge sul Twitter di "Game of Thrones". Il prequel sarà quindi coprodotto da George R. R. Martin e Ryan Condal, a cui è affidata anche la sceneggiatura, mentre al regista Miguel Sapochnik verranno affidati alcuni episodi dei dieci per ora previsti.

"House of the Dragons" sarà ambientato 300 anni prima della serie madre ed è basato sul romanzo "Fire & Blood" di George R. R. Martin, che racconta le origini dei Targaryen e l’ascesa al potere dei suoi re più importanti ed influenti.