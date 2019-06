"Game of Thrones", iniziate in Irlanda le riprese del prequel

E' la notizia che tutti i fan di " Game of Thrones " stavano aspettando: sono iniziate le riprese del prequel in Irlanda del Nord. Da Hbo trapelano le prime indiscrezioni: il primo ciak è è stato tra i Titanic Studios di Belfast e le grotte calcaree del Global Geopark. Sarà intitolato " Bloodmoon " e porta la firma dell'autore dei romanzi che hanno ispirato la serie: George R.R. Martin . Non solo. In cantiere ci sarebbero sceneggiature per altre due serie.

Pare che alcune riprese siano previste anche in Spagna, ma le location sono top secret per evitare l'invasione dei curiosi. Quello che si sa, come racconta "Entertainment Weekly", è che lo spin-off racconterà la storia della "discesa del mondo dall'Età degli Eroi alla sua ora più buia" e George R. R. Martin ha anticipato che sarà ambientato 5 mila anni prima di Game of Thrones.

Non solo. Ci sarà anche un Continente Occidentale differente: "Westeros è un posto molto diverso. Non c'è Approdo del Re. Non c'è il Trono di Spade. Non ci sono Targaryen. La città di Valyria con i suoi draghi e il suo grande impero è agli albori. Ci troviamo di fronte a un mondo differente e più antico e speriamo che sia una delle ragioni per cui la serie sarà divertente".