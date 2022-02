Morto a 31 anni Moses Moseley, era stato uno degli zombie di "The Walking Dead"

Addio a Moses Moseley, tra i protagonisti di "The Walking Dead" Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' morto l'attore americano Moses Moseley, che la gente aveva imparato a conoscere soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv "The Walking Dead", di cui è stato uno dei protagonisti per tre stagioni. Moseley, 31 anni, è stato trovato privo di vita il 26 gennaio a Stockbridge, in Georgia, nei pressi del ponte di Hudson. Qualche giorno prima la sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Tutte da chiarire le cause della morte, su cui sarebbe in corso un'indagine della polizia.