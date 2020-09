"The Walking Dead" chiude i battenti: la stagione 11 sarà l'ultima

Il cammino di "The Walking Dead" volge al tramonto. La serie tv sugli zombie che ha debuttato nel 2010 terminerà ufficialmente nel 2022 con l'undicesima stagione composta da 24 episodi. A dare l'annuncio lo stesso network AMC. I fan tuttavia potranno consolarsi con uno spin-off che vedrà come protagonisti due dei personaggi più popolari, Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride) e che presumibilmente andrà in onda nel 2023.

"The Walking Dead" è una delle serie televisive più di successo degli ultimi anni. Ideata dal regista Frank Darabont e basata sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, è ambientata in un mondo dove zombie che si nutrono di carne umana hanno perso il sopravvento sugli esseri umani. Immediatamente, dai primi episodi andanti in onda nel 2010, è diventata un fenomeno sia per il pubblico adulto che giovane.

L'ultima stagione in realtà sarà trasmessa a cavallo tra il 2021 e 2022 e la AMC ha fatto anche sapere che l’episodio inizialmente destinato ad essere il finale della decima stagione andrà in onda il 4 ottobre: doveva essere trasmesso in aprile, ma la post-produzione non era stata completata in tempo a causa della pandemia.

Intanto il franchise si continua ad allargare. Infatti in lavorazione c’è anche un film scritto da Scott M. Gimple, già produttore esecutivo della serie, che vede come protagonista Andrew Lincoln, che ha lasciato la serie alla fine della nona stagione. Ma non è finita qui, dato che lo stesso Gimple sta lavorando a una serie antologica a episodi intitolata "Tales of the Walking Dead". Non bisogna dimenticare che i nuovi progetti si uniscono allo spin-off "Fear the Walking Dead", la cui sesta stagione sarà trasmessa dal 11 ottobre.

