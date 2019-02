Morgan difende Achille Lauro: "Quasi tutte le canzoni parlano di droga"

Per Morgan quella di Lauro non è un brano sulla droga ma "è la tipica canzone dell'automobile, un filone che parte da Mercedes Benz di Janis Joplin fino alla Torpedo blu di Gaber. Non siamo tenuti a sapere tutte le simbologie, a meno che non ce lo voglia dire l'artista".



Il tema delle dipendenze è particolarmente caro al cantautore e vorrebbe che fosse affrontato in maniera diversa: "Non dobbiamo parlare di droga con questa superficialità, perché è un problema. Bisogna parlarne ma con intelligenza, interessarsi non se quella canzone parla di droga ma come ne parla. Come si affronta? Non giudicando le persone e lasciandole libere di crescere, senza obblighi".