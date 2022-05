Miriana Trevisan shock: "Aggredita nel parco... mi hanno tirato addosso anche delle bottiglie"

“Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie...", così Miriana Trevisan racconta, ancora spaventata e sconvolta, nelle sue storie Instagram, quanto le è capitato poche ore prima: "Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie...

Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere", aggiunge l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, che si trovava in un parco di Roma insieme all'amico e fotografo Alessandro Duchetti, per scattare alcune foto.