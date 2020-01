Milano, Sylvie Lubamba nuda davanti al Duomo protesta contro il razzismo: "In tv non chiamano donne di colore"

A Milano Sylvie Lubamba si è presentata davanti al Duomo in short e reggiseno e con il corpo dipinto di bianco per protestare contro le discriminazioni. "In tv non chiamano persone di colore quando si parla di razzismo", denuncia la ex showgirl congolese diventata famosa con Piero Chambretti e segnata anche dall'esperienza in carcere.

Accuse che vengono respinte in studio dagli ospiti di Barbara d'Urso. "Ti sei dipinta di bianco per farti ascoltare o per apparire in tv?", le chiede Samira Lui. "Se vuoi rientrare in televisione porta dei progetti", le consiglia Raffaello Tonon. Sylvie Lubamba si difende: "Non voglio fare vittimismo".