La showgirl Sylvie Lubamba in ristrettezze economiche: "Ho chiesto il reddito di cittadinanza"

Sylvie Lubamba ha vissuto il suo momento magico in tv tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Ora la showgirl di origini congolesi è in ristrettezze economiche e a "Live - Non è la d'Urso" ha dichiarato: "Ho chiesto il reddito di cittadinanza poco tempo fa. Ho i requisiti e quindi ho fatto domanda, sto aspettando la risposta". Un tema spinoso, che ha subito scaldato gli animi degli altri ospiti.