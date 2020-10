Milano, l'ascensore è rotto: anziani sequestrati nelle case popolari da mesi

Anziani, anche malati, prigionieri delle proprie abitazioni a Milano per un ascensore guasto da mesi. E' la situazione in cui si trovano i residenti delle case popolari in una palazzina nel quartiere Baggio. Parliamo di ultraottantenni che abitano anche al sesto piano e che si sentono sequestrati in casa: "Usciamo solo per fare le visite mediche", dicono i diretti interessati ai microfoni di "Mattino Cinque".

La signora Maria Grazia ha 84 anni ed è cardiopatica, mentre il marito Piero è un malato oncologico: "Non possiamo continuare così, siamo reclusi". L'ascensore è guasto dal 28 agosto scorso e non si può aggiustare perché non si trova un componente. La ditta responsabile della manutenzione ha comunicato che la situazione dovrebbe risolversi entro il 15 novembre e anche il Comune di Milano, contattato più volte, dice di non poter fare niente. I residenti però non possono più aspettare e c'è chi si è rivolto a un avvocato.