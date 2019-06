Mila rifiuta in tv Paolo Brosio: "Mi piacciono giovani, mi spiace"

"Mila è molto carina, spero di conoscerla. Non ci siamo mai incontrati, io prima ero sull'Isola e poi lei al Grande Fratello", esordisce lui il collegamente da Capraia dove sta supervisionando il suo evento benefico "Le Olimpiadi del Cuore".



"Mila sai che Paolo Brosio è un giornalista molto famoso? Piace molto e ha avuto donne bellissime in passato" cerca di convincerla Barbara, ma la modella non è rimasta colpita dal suo fascino. "I gusti sono gusti. Ti ringrazio ma a me piacciono quelli giovani. A massimo 33 anni, perché più hanno esperienza e più sono furbi, non va bene. Adesso voglio restare single per un po' di tempo" risponde Mila.