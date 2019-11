Mietta: "Ho avuto il mio primo attacco di panico a 12 anni"

Alla vigilia del suo 50° compleanno Mietta racconta a "Verissimo" la sua vita da mamma, della sua separazione e soprattutto dei suoi attacchi di panico: "Ho avuto i miei primi attacchi a 12 anni. Erano fortissimi, vivevo una sensazione angosciante che non riuscivo a spiegare", racconta l’artista e spiega di aver sofferto di questi disturbi soprattutto durante la separazione dei genitori e poi anche in età adulta. "Credo che vada raccontata questa cosa perché sono sicura che faccia bene anche a chi ne soffre come me", aggiunge Daniela Miglietta che parla anche di sogni e progetti tra cui c’è il ritorno a Sanremo: "A quale cantante italiano non piacerebbe partecipare? Presenterò una canzone, che poi passi e partecipi al festival questo non lo so”, ammette la cantante.