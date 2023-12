Ospite del programma "La volta buona" condotto da Caterina Balivo, Mietta ha confessato qualcosa di molto personale, ovvero la battaglia contro la bulimia condotta anni fa e superata grazie all'aiuto di una psicologa. "Adesso sono felice di quello che sono perché sono passata tante volte dal dolore ed è per questo che apprezzo la vita e le persone".

"Bulimia non è solo vomitare"

Mietta ha spiegato il suo disturbo alimentare come un impulso che la portava a "mangiare in maniera compulsiva". Quando la Balivo però le ha chiesto se vomitasse, la cantante ha preferito non rispondere direttamente: "Se vomitavo? Direi che possiamo andare oltre. La bulimia non è solo quello. Non è che chi è bulimico automaticamente deve vomitare. Bisogna fare molta attenzione, perché nel momento in cui io l'ho scoperto, perché me ne sono accorta su me stessa, mi sono accorta che alcune cose che leggevo e su cui mi ero informata, facevano parte di quella che era la mia attenzione, della mia quotidianità. Comunque sì, più o meno quello che hai detto tu...".