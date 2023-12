"Grande Fratello", si festeggia il Natale con gli show di Donatella Rettore e Mietta

Le due cantanti hanno visitato la Casa per esibirsi in un medley dei loro successi

Al "Grande Fratello" tira già aria di Natale: la ventisettesima puntata del reality show di Canale 5 ha avuto come protagoniste due grandi artiste della musica italiana. A far visita i coinquilini della Casa più spiata d'Italia, infatti, sono state Donatella Rettore e Mietta che hanno avuto modo di esibirsi in due show natalizi insieme ai concorrenti del programma che, proprio nell'ultima settimana, avevano studiato le loro canzoni.

L'ingresso di Donatella Rettore Prima ospite della serata è stata Rettore, amica di vecchia data di Fiordaliso, con cui ha condiviso diverse esperienze a partire da Sanremo 1986. Le due amiche si sono ritrovate nella passerella esterna alla casa, dove si sono un lungo abbraccio carico di entusiasmo. Subito dopo, Fiordaliso è rientrata nella Casa per riunire tutte le donne della Casa e le porta fuori per partecipare e, nello stesso tempo, assistere allo show. Rettore esegue un medley di suoi successi (da "Kobra" a "Chimica"), con tutte le inquiline a farle da coriste.