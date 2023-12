"Ciao Darwin 9", Giucas Casella in versione Harry Potter: la sua camminata sulla "carbonara ardente"

Il capitano della squadra dell'occulto si esibisce in una rivisitazione di un suo grande classico

Giucas Casella è stato protagonista della quarta puntata di "Ciao Darwin 9": il celebre illusionista della televisione ha capitanato la squadra dell'"Occulto" nella sfida ai sostenitori della "Scienza" (guidati da Alessandro Cecchi Paone) nella serata di venerdì 15 dicembre. Esortato da Paolo Bonolis, Casella ha partecipato a una delle prove cult del programma: quella della "Macchina del Tempo". Piombato nel mondo di Harry Potter, l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" si è cimentato in alcune prove per aiutare il concorrente della propria squadra.

Casella si è quindi ritrovato in un ambiente dalle fattezze di Hogwarts, la scuola di magia pensata da J. K. Rowling, e davanti ai due concorrenti delle squadre di "Scienza" e "Occulto" si è esibito in una rivisitazione di una delle prove di illusionismo che lo hanno reso famoso nella tv italiana. Al posto dei carboni ardenti, stavolta Casella ha dovuto camminare su una distesa di "carbonara ardente" fumante, il tutto mentre doveva ripetere alcune delle formule più conosciute dagli appassionati di Harry Potter come "Vingardium Leviosa", "Expecto Patronum", "Riddiculus" o "Expelliarmus".

Se la camminata, vero cavallo di battaglia del suo repertorio, è più o meno riuscita, Casella ha avuto molta più difficoltà nel pronunciare le formule magiche suscitando le risate del pubblico in studio. Poi, il mago è rimasto al fianco del concorrente della sua squadra che ha aiutato a portare termine la prova. Una volta rientrato in studio, Giucas ha dovuto leggere altre formule magiche più o meno note e, anche in questo caso, il risultato è stato tutto da ridere.