Michelle Hunziker: "Ogni tanto c'è stato qualche richiamino con Eros Ramazzotti"

Ospite a "Felicissima Sera", il nuovo show di Pio e Amedeo su Canale 5, Michelle Hunziker ha rivelato dettagli sul rapporto col suo ex marito Eros Ramazzotti, ogni tanto qualche "richiamino" tra loro anche dopo la separazione c'è stato. "Ogni tanto così per educazione", ha detto la showgirl suscitando la reazione sorpresa dei due conduttori.

Da tempo si rincorrevano rumors sul riavvicinamento tra Michelle Hunziker e il cantante romano complice anche la gioia per l'imminente parto della loro figlia Aurora Ramazzotti. Ma la rivelazione sui rapporti intimi come ex ha sorpreso tutti: "Per l'armonia bisogna essere educati", ha detto tra il serio e il faceto Michelle confermando che i loro riavvicinamenti sono avvenuti solo quando entrambi erano single.