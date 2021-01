Michele Dentice abbandona il trono over in lacrime: "Mi sento perennemente giudicato"

"Mi sento sotto pressione, perennemente giudicato e non vivo più bene questa situazione". Così Michele Dentice dice addio a "Uomini e Donne". Il 36enne campano, che si era unito al trono over del dating show di Maria De Filippi solo nel settembre del 2020, mette fine al suo percorso nel programma dopo una frequentazione poco serena con Roberta Padua.

I due, tra continui tira e molla, si sono allontanati con l'arrivo di Riccardo Guarnieri tornato nel programma dopo aver messo fine alla relazione con Ida Platano. Roberta e Riccardo, in passato, avevano avuto una breve storia e hanno ripreso a frequentarsi proprio recentemente. Questa cosa non è andata giù a Michele che ha deciso di andare via. Con le lacrime agli occhi, il cavaliere napoletano dice di essere molto dispiaciuto che le cose con Roberta siano andate in quel modo, i due non si sono sentiti durante le vacanze di Natale e non si sarebbero neppure scambiati gli auguri.

"Avrei dovuto scriverle io, non l'ho fatto e adesso me ne pento", ammette Michele che allo stesso tempo sembra essere molto deluso e ferito dall'atteggiamento di Roberta che non ha fatto nulla per impedire che lui andasse via. Interpellata dalla conduttrice, la dama ha dichiarato: "È una sua decisione, lui deve stare bene".