Ida Platano torna a "Uomini e Donne" per un confronto con Riccardo: "Vergognati"

Ida Platano torna a "Uomini e Donne" per un durissimo faccia a faccia con il suo ex Riccardo Guarnieri. I due si sono ritrovati nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, a distanza di mesi dall’ultima volta in cui si erano visti. Nei giorni scorsi, la donna aveva fatto recapitare a Riccardo, attraverso la redazione, l’anello di fidanzamento che il cavaliere le avevo regalato. Un gesto che non è piaciuto a Riccardo, che ha attaccato la sua ex in studio. “Le telecamere per te si sono riaccese. Sei contenta? - chiede visibilmente infastidito - “Il gesto dell’anello è stato squallido, vergognati”.

Il confronto si fa sempre più teso, trasformandosi in un un vero e proprio botta e risposta al veleno: ". “Lui è un narcisista - è la dura replica di Ida - non vuole una famiglia. Si è nutrito del mio amore. Io non gli ho mai mancato di rispetto. Come faccio a stare con un uomo che dice di amarmi e non fa l’amore con me? Mi dispiace solo di averti fatto conoscere mio figlio”.