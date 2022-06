Mery Liviero di MasterChef a luci rosse su OnlyFans, ma gli scatti finiscono su WhatsApp: "Ho denunciato"

L'ex cuoca ha spiegato come le iscrizioni al suo canale OnlyFans le permetteranno finalmente di realizzare i suoi progetti culinari, acquistare materiale e anche una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video.

Dopo il furto di immagini Mery si è subito rivolta alla polizia postale tramite i suoi legali di Roma e Milano per la pubblicazione di contenuti privati su OnlyFans su forum esterno”: “La persona in questione verrà contattata spiacevolmente, ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale”, ha detto.