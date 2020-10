Mercedesz contro mamma Eva Henger: "Mi dava della cicciona e mi diceva che facevo schifo"

Nonostante i tentativi di riappacificazione, Mercedesz ed Eva Henger sono di nuovo ai ferri corti. L'ultima frecciatina è stata lanciata dall'ex pornostar, che al settimanale "Nuovo" ha confessato di essere preoccupata per la fisicità troppo mascolina della figlia. La ragazza ha replicato a stretto giro nelle storie di Instagram: "Quando ero più in carne, mi dava della cicciona. Quando avevo l’acne, mi diceva facevo schifo. "

Leggi anche>

Mercedesz Henger tra i monti in mutande tocca le vette della seduzione

Eva Henger: "La preferivo prima" - Ad inaugurare il nuovo capitolo della saga familiare è stata Eva. "Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima, preferisco una maggiore femminilità. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro", aveva dichiarato sulle pagine di "Nuovo".

La replica di Mercedesz ; "Mi diceva che ero cicciona" - Mercedesz non ha però gradito le attenzioni materne e, rispondendo ai follower, ha replicato: "Dopo mesi che non la sento, le uniche cose che sento sono queste sue frecciatine. Io sto bene così, mi piaccio come sono". La ragazza ha poi ricordato come la madre l'abbia sempre criticata sulla sua fisicità: "Quando ero più in carne, mi assillava dandomi della cicciona, mi faceva piangere. Quando avevo l’acne, mi assillava dicendomi che facevo schifo. Le poche volte che le usciva un complimento dubitavo, perché ero abituata ai suoi insulti".

Ti potrebbe interessare: