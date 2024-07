Reunion social per "Melrose Place": ecco il cast trent'anni dopo

"Still The Place" ha debuttato lo scorso 8 luglio, 32 anni esatti dopo la prima puntata di "Melrose Place" (di cui è atteso il reboot). Il podcast si propone di ripercorrere la storia dell'iconica serie tv con interviste al cast e alla troupe, svelando retroscena e aneddoti di uno degli show più amati dai telespettatori. Tra gli ospiti d'eccezione non poteva mancare Grant Show, che nei panni del bad boy Jake ebbe relazione con tutte e tre le colleghe. Alla domanda su quale fosse la cosa più strana capitata al suo personaggio, ha risposto: "Non ricordo. So che ero in una barca in mezzo all'oceano ed è esplosa. Jake ha avuto molta sfortuna nello show". Parlando invece delle conquiste amorose fuori dal set, ha ricordato di aver avuto un flirt fin dall'inizio con Amy Locane, che recitava nel ruolo di Sandy. Una confessione che ha lasciato di sasso le colleghe: "C'è stato qualcosa tra di voi fin dall'inizio? Pensavo che fosse nato solo alla fine". Dopo oltre trent'anni la piscina di "Merose Place" nasconde ancora molti segreti...