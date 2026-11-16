Domenica su canale 5

Melaverde, record storico di ascolti

La puntata andata in onda il 15 novembre ha totalizzato il 21.42% di share individui e 2.048.000 spettatori totali

16 Nov 2026 - 13:09
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© Ufficio stampa

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Domenica, su Canale 5, "Melaverde" ha segnato il record storico con il 21.42% di share individui e 2.048.000 spettatori totali.

Giunto alla sua 28ª stagione, il programma si conferma uno dei più longevi e apprezzati del panorama televisivo italiano. Ideato e curato da Giacomo Tiraboschi e condotto da Vincenzo Venuto, biologo, naturalista e divulgatore, ed Ellen Hidding, volto storico della trasmissione, “Melaverde” continua a valorizzare il territorio italiano, mettendo in luce il talento, l’impegno e la passione di chi lavora per preservare l’agricoltura, l’ambiente, il turismo e le tradizioni locali.

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