Ancora un successo per "Tú sí que vales", settima vittoria consecutiva

Ancora un successo per "Tú sí que vales" che, per la settima volta consecutiva, si conferma il programma più visto del sabato sera con 3.579.000 spettatori totali e il 24.64% di share individui. Nell'esatto periodo di sovrapposizione con il programma concorrente, dalle ore 21.25 alle ore 24.11, lo show di Canale 5 ottiene 3.583.000 spettatori e il 24.82% di share individui (a fronte di 3.406.000 spettatori e il 23.60% di share).