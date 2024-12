Il nuovo spot di auguri Mediaset sarà trasmesso a partire dal 20 dicembre 2024 su tutte le Reti Mediaset, portando nelle case italiane un messaggio di vicinanza e calore in occasione delle festività. Mediaset e Pier Silvio ringraziano "Il Volo per aver concesso la colonna sonora dello spot, "Oh Holy Night", che sarà parte anche del loro concerto-evento che verrà trasmesso il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.