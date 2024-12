Pier Silvio Berlusconi: "In Borsa MFE segna +25%, il mercato crede nel nostro progetto di sviluppo"

Le stime di pubblicità in netto aumento sono infatti "determinate principalmente dal sostenuto andamento dei ricavi in Italia", spiega la società. "Grazie anche a un quarto trimestre in crescita rispetto a quello record dello scorso anno, MFE in Italia raggiungerà a fine 2024 una crescita superiore al 6%, pur in assenza di eventi sportivi sui propri canali come Olimpiadi e Europei di Calcio, oltre alla Champions League da settembre", spiega il gruppo. In Spagna "in un mercato che dopo il buon avvio della prima parte dell'anno sta attraversando una fase di rallentamento", Mfe-Mediaset punta comunque a conseguire nel 2024 un livello dei ricavi pubblicitari "in linea con quelli dello scorso anno".