Mediaset e Publitalia '80 festeggiano il "World Television Day"

Come parte integrante dell’iniziativa organizzata ogni anno dalle Nazioni Unite , verrà trasmesso a livello globale, in tv e online, uno spot di 30 secondi .

La tv di oggi cattura, affascina e mantiene viva l'attenzione del pubblico - La 26esima edizione del World Television Day celebra una realtà globale: la televisione è in grado di coinvolgere più di qualsiasi altro mezzo di comunicazione. La televisione è sempre disponibile, a casa e fuori casa, su tutti gli schermi - grandi o piccoli - in diretta o in streaming, offrendo sia esperienze collettive che personali. Fin dall'inizio, la televisione ha tenuto il polso della società convogliando l'attenzione dei telespettatori su eventi e questioni sociali di grande rilevanza. La tv tiene incollato il pubblico allo schermo grazie ad affidabili programmi di informazione, serie affascinanti e di qualità, film che catturano l’interesse, contenuti che tengono viva l'attenzione e molto altro ancora. L'attenzione, appunto, è diventata sempre più importante anche per le marche, che ben comprendono l'impatto di questo nuovo indicatore: maggiore è l'attenzione agli annunci, migliori sono i risultati commerciali. Garantendo uno dei livelli di coinvolgimento più alti e costanti sia per i contenuti editoriali che per la pubblicità, la TV si dimostra un mezzo con un'efficacia senza pari.

Sherri Aldis, direttore Unric (United Nations Regional Information Centre for Europe - Centro Informazioni Regionale delle Nazioni Unite): "La televisione gioca un ruolo cruciale nel portare all'attenzione questioni importanti e nel formare l'opinione pubblica. Aiuta le persone a tenersi informate sui temi che contano: dalla pace e la sicurezza ai cambiamenti climatici, dalle pandemie alle disuguaglianze. La TV è anche un simbolo di comunicazione globale che può aiutarci a trovare soluzioni ai problemi del mondo, tutti insieme".

Katty Roberfroid, direttore generale, egta: "L'industria televisiva lavora costantemente per creare sempre più consapevolezza sull’attenzione alla pubblicità. Con i fornitori di contenuti e i brand che competono per catturare l'attenzione dei consumatori, quest’indicatore emergente contribuirà a dimostrare la capacità della TV nel raggiungere risultati di breve e lungo termine, fondamentali per editori ed inserzionisti. In occasione della Giornata Mondiale della Televisione, facciamo luce sull'emergente economia dell'attenzione e celebriamo il ruolo della Total tv in questa direzione".