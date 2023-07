E da domenica 16 luglio lancia la nuova campagna di comunicazione "Occhio ai dati, ragazzi!". L’iniziativa, realizzata per sensibilizzare il pubblico dei bambini e i loro genitori sulla privacy in rete, è articolata in tre diversi spot televisivi che avranno diffusione anche online e saranno sostenuti dal circuito delle emittenti RadioMediaset.

La campagna vede protagonisti minori dai 7 ai 13 anni che hanno partecipato a un focus group sul tema realizzato dalla Direzione Marketing Mediaset. Gli spot cercano di capire le percezioni dei ragazzi su privacy e sicurezza nel web a partire da semplici domande su termini tecnici molto diffusi in rete, parole che tutti conosciamo ma il cui significato non è chiaro nemmeno a molti adulti. Il candore dei bambini è toccante e ovviamente le sorprese non mancano. Obiettivo della comunicazione è rendere i giovanissimi consapevoli del valore delle informazioni personali che diffondono in Rete attraverso la navigazione quotidiana.

La campagna "Occhio ai dati, ragazzi!" rientra nelle attività di "Mediaset ha a cuore il futuro", un ciclo continuo di comunicazione che testimonia l’impegno dell’Azienda sui temi di interesse pubblico: un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di un’azienda leader come Mediaset.

Tutte le campagne sono vibili al link https://mediasetinfinity.mediaset.it/haacuoreilfuturo