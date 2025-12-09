Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
l'annuncio

Mediaset acquisisce Radio Norba

Il Gruppo amplia il proprio perimetro d’azione: allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da "Battiti Live"

09 Dic 2025 - 11:36
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia, riconosciuta per qualità editoriale e forte radicamento nel territorio. L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come "Battiti Live".

Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato. RadioMediaset – che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel Giorno Medio.

L’ingresso di Radio Norba amplia la presenza del Gruppo nel Sud Italia e ne rafforza il posizionamento nazionale. L’integrazione della nuova emittente permetterà, grazie anche alla pluriennale esperienza di Marco Montrone e di Genetiko nella produzione di eventi televisivi come "Battiti Live", di sviluppare nuovi progetti editoriali e di creare sinergie operative, sia per una migliore gestione delle frequenze sia per una più efficace valorizzazione delle politiche commerciali nella raccolta pubblicitaria.

mediaset
radio norba
radio mediaset
pier silvio berlusconi
mfe-mediaforeurope

Sullo stesso tema