Max Laudadio: "L'uomo che ci ha aggrediti in casa lavorava per il Comune, lo conoscevo"

Lei pensa che il motivo possa essere legato all'incarico di sua moglie? Avete mai ricevuto minacce o intimidazioni?

"Ma no, mia moglie non è un politico, mia moglie è un civico che fa questo lavoro per una sorta di missione. Ci siamo trasferiti in questo posto per prenderci cura di un piccolo pezzo di mondo, non potendo fare niente per il resto. Sembrerà un po' da sognatori, ma questa è la verità. Quindi abbiamo creato un progetto che evidentemente ha un po' cambiato le abitudini che qua c'erano, le vecchie amministrazioni abituate a costruire, noi invece puntiamo alla natura, penalizzando quei business che arrivano dall'edilizia. E quindi si è creato un clima d'odio intorno a mia moglie, non da parte di tutto il paese, anzi la stragrande maggioranza è con lei. Quando crei odio in un ambiente, l'odio porta odio. In questo caso c'era al telefono qualcuno che diceva all'aggressore - un campione di arti marziali, il rischio era grosso - dove andare e cosa fare. Fortunatamente era sotto effetti di sostanze e la sua intromissione in casa è stata maldestra. E io sto bene atleticamente, il fidanzato di mia figlia è un giocatore di basket di due metri e in due siamo riusciti a bloccarlo, non senza conseguenze, perché insomma le abbiamo prese ben bene".