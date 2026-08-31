RAPINA DA FILM

Egitto, camion dirottato in corsa per... rubare 105 chili di pollo congelato

Il gruppo di ladri ha dirottato il camion che stava trasportando la carne bianca per impossessarsene, le immagini hanno fatto il giro del web

31 Ago 2026 - 10:49
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