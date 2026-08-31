Striscia La Notizia, aggredito anche Max Laudadio
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Max Laudadio aggredito nella notte in casa: "Sto bene, un po' ammaccato" © Instagram
Una notte iniziata poche ore dopo il suo 55esimo compleanno e terminata in ospedale. Max Laudadio è stato aggredito nella sua abitazione di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, dopo aver sorpreso un uomo che si sarebbe introdotto nella proprietà. Il volto televisivo è stato accompagnato all'ospedale di Circolo di Varese per gli accertamenti del caso. A rassicurare sulle sue condizioni è stato lui stesso: "Sto bene, un po' ammaccato. Sono ancora in ospedale per i controlli".
L'episodio è avvenuto tra domenica 30 e lunedì 31 agosto. La dinamica completa deve ancora essere ricostruita dai carabinieri, ma dalle prime informazioni emerge che Laudadio si sarebbe accorto della presenza di un estraneo all'interno della sua proprietà.
Secondo quanto riportato da alcune fonti locali, l'intruso sarebbe riuscito a raggiungere anche la camera della figlia dell'inviato. Una circostanza sulla quale sono ancora in corso gli accertamenti: le prime informazioni diffuse dall'Ansa collocano infatti la successiva colluttazione nel giardino dell'abitazione.
L'uomo entrato nella proprietà sarebbe già conosciuto nella zona e avrebbe problemi di tossicodipendenza. Resta invece da accertare il motivo dell'intrusione. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella di un tentativo di furto, ma su questo punto non ci sono ancora conferme definitive.
Una volta scoperta la presenza dell'estraneo, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Laudadio avrebbe affrontato l'uomo e tra i due sarebbe nato uno scontro fisico. Durante quei momenti concitati sarebbe rimasto coinvolto anche un giovane amico di famiglia che si trovava nell'abitazione.
A ricostruire quanto accaduto saranno ora i carabinieri della Compagnia di Varese, impegnati a chiarire l'esatta successione degli eventi e le ragioni che hanno portato l'uomo a entrare nella proprietà.
L'episodio è avvenuto in una data particolare per Laudadio. Nato a Pistoia il 30 agosto 1971, aveva compiuto 55 anni soltanto poche ore prima. Sui suoi profili social, almeno inizialmente, non ha raccontato direttamente l'aggressione e ha continuato a ricondividere alcuni dei messaggi di auguri ricevuti per il compleanno.
Laudadio vive da anni a Cuasso al Monte con la famiglia. La moglie Loredana Bonora è la sindaca del paese e la coppia ha una figlia, Bianca. Il conduttore e attore è conosciuto soprattutto per la lunga esperienza come inviato di "Striscia la Notizia". Un'attività che in passato lo aveva già esposto ad aggressioni e momenti di tensione durante i servizi. Questa volta, però, lo scontro è avvenuto nella sua abitazione.
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