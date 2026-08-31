Laudadio vive da anni a Cuasso al Monte con la famiglia. La moglie Loredana Bonora è la sindaca del paese e la coppia ha una figlia, Bianca. Il conduttore e attore è conosciuto soprattutto per la lunga esperienza come inviato di "Striscia la Notizia". Un'attività che in passato lo aveva già esposto ad aggressioni e momenti di tensione durante i servizi. Questa volta, però, lo scontro è avvenuto nella sua abitazione.