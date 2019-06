Max Bertolani: “Vent’anni fa Pamela annunciò che ci eravamo sposati ma io non ne sapevo nulla”

Messaggi di auguri, congratulazioni e felicitazioni. Un giorno del 1999 all’improvviso Max Bertolani, tornato da un allenamento, vede arrivare sul suo cellulare tutti questi messaggi e si chiede il perché. La risposta lo aspetta sul letto. Su una rivista c’è la foto della sua fidanzata, Pamela Prati, e un titolo inequivocabile: “Mi sono sposata”.



Una notizia che coglie impreparato l’ex giocatore di football, assolutamente ignaro di tutto: “Lei mi disse 'così almeno non ci fanno più domande'” racconta a “Mattino Cinque”. La reazione di Max fu immediata: “Le dissi che aveva fatto una cosa gravissima e che a quel punto ci saremmo sposati perché per me il matrimonio è un valore davvero importante. Ma poi finì tutto”.



A vent’anni di distanza, Pamela Prati è tornata al centro della bufera e Max non sa darsi spiegazioni: “Non riconosco più la mia Pamela, ora è un personaggio completamente diverso”.