"Ho sempre lavorato anche in vacanza, ma ora grazie a mia moglie ho capito che ad agosto ci si può anche riposare", lo racconta al settimanale " Chi" Maurizio Costanzo , mentre trascorre gli ultimi giorni di vacanza con Maria De Filippi ad Ansedonia: "La frase 'non potrei vivere senza di lei' oggi per me ha un senso...", dice il conduttore.

Nel loro buen retiro toscano il giornalista, che compirà 81 anni il 28 agosto, e la conduttrice, stanno trascorrendo gli ultimi scampoli d'estate per ricaricarsi in vista della nuova stagione televisiva. "È grazie a mia moglie se ho scoperto il concetto di relax. Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più", ha sottolineato Costanzo, che ha raccontato come trascorre il tempo ad Ansedonia: "Io a casa, Maria in barca. Dopo pranzo ci separiamo, per poi ritrovarci verso le 19".

A conferma che le coppie che durano più a lungo sono quelle in cui ciascuno dei due riesce a stare solo: "Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata", aggiunge il giornalista.



E conferma come il rapporto con la De Filippi, dopo così tanti anni, non sia affatto cambiato, tutt'altro: "Non cambia, migliora. Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà. Sembra retorica, ma la frase “non potrei vivere senza di lei” oggi, con Maria, ha un senso". In quanto alla passione... "Si trasforma. Diventa intimità, complicità. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio", assicura Costanzo, che con Maria De Filippi il prossimo anno festeggerà le nozze d’argento.

Sul tempo che passa, infine e gli 81 anni imminenti dice: "Sono da sempre fiducioso nel domani, però a quest’età è difficile esserlo. A farmi paura è il rincoglionimento! La morte? Mi fa curiosità. L’unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti".