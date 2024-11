Maura Paparo: "Ho avuto un tumore al seno"

"Non l'ho detto ai miei genitori, erano malati e non potevo farli stare in pensiero. Gliel'ho comunicato quando ho finito il ciclo di chemio", aggiunge l'ex insegnante di danza di "Amici", sottolineando che la preoccupazione più grande era per la figlia Carolina. "I miei pensieri erano tutti per lei, non volevo trasmetterle quest'ansia".