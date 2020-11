Matthew Perry rivela quando inizieranno le riprese della reunion di "Friends"

Da anni i fan di "Friends" chiedevano se non un revival almeno una reunion di una delle sit-com più famose di tutti i tempi. Il sogno si sarebbe dovuto concretizzare in questo 2020, ma la pandemia ci ha messo lo zampino e la produzione di HBO Max ha dovuto più volte spostare la data delle riprese. Ora però abbiamo una nuova data. E a dare la bella notizia è stato Matthew Perry a.k.a. Chandler Bing, che ha rivelato che gli attori saranno impegnati a marzo sul set.

LEGGI ANCHE > Un anno fuori dal comune: così in "Friends" si pensava al 2020

"La reunion di Friends è stata riprogrammata per l'inizio di marzo. Sembra che avremo in arrivo un anno pieno di impegni. Ed è come piace a me" ha scritto l'attore in un post su Twitter.

Originariamente l'atteso speciale era stata programmato per arrivare a maggio in concomitanza con il debutto della piattaforma streaming di WarnerMedia, Nel progetto è coinvolto il cast originale dello show formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross).

LEGGI ANCHE > Coronavirus, Courteney Cox fa binge watching di "Friends" durante la quarantena

Inizialmente le riprese avrebbero dovuto avere luogo a marzo con un pubblico dal vivo. Con l’avanzare della curva pandemica in tutto il mondo, il presidente di WarnerMedia Entertainment e Direct-to-Consumer Bob Greenblatt ha poi dichiarato a maggio che la società sperava che lo speciale sarebbe stato girato entro la fine dell’estate. Ma ancora una volta i piani sono stati sconvolti.

E dai social David Schwimmer aveva avvertito tutti i fan: "Torneremo quando sarà sicuro per tutti". Non resta che attendere, sperando che tutto vada per il meglio...

TI POTREBBE INTERESSARE: