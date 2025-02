MasterChef Italia, Anna Zhang è la vincitrice della 14esima edizione

Dopo una finale equilibratissima, Masterchef Italia 14 si è concluso con la vittoria di Anna Zhang. Il suo menù L’Eden di YilAnna (unione dei due nomi cinese e italiano dell'aspirante chef), che intreccia sapori occidentali e radici orientali, ha convinto i giudici del cooking show, Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo. "Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada, non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina. Il valore più grande che abbiamo è l'autenticità, vivere autentici, e non dobbiamo sentirci fuori luogo o fuori tempo. La diversità è bellissima", ha detto la vincitrice dopo la proclamazione. Sul podio Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Quarto posto per Mary.