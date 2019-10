Massimo Lopez a “Domenica Live”: dal rapporto con la famiglia al trio con Solenghi e Marchesini, fino all’infarto

“Con mia mamma c’era una complicità particolare”. Racconta così il suo rapporto con la famiglia Massimo Lopez, intervistato da Barbara d’Urso a “Domenica Live”. Il comico e attore racconta del suo passato e ripercorre la sua storia famigliare anche grazie a un video del fratello Alessandro, realizzato a Napoli, attraverso i luoghi della loro infanzia. Dalla casa di famiglia, alla villa dove visse la madre, fino al saluto della vicina di casa: “Mi manchi tanto Massimo”.

Poi il ricordo commosso del trio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini. “La ho sentita fino all’ultimo, ho messaggi dei quali rido ancora adesso”, racconta con il sorriso Lopez. “Non stava bene eppure era viva perché lo erano i suoi occhi e il suo cuore”.

E poi ancora i siparietti comici, vecchi e nuovi: dal “cangurotto” di tanti anni fa, in un video dove compare addirittura Barbara d’Urso, giovanissima, alla gag con il Papa rimasto chiuso in ascensore che si libera chiedendo aiuto alla “Dottoressa Giò”. Fino al momento più difficile: l’infarto sul palco a Trani. “Mentre recitavo il dolore aumentava e ho capito che si trattava di un infarto – racconta Lopez – L’ambulanza è arrivata in tre minuti, dopo sette ero in ospedale”.