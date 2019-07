Sono passati tre anni dalla scomparsa di Anna Marchesini. L'attrice teatrale, comica, doppiatrice e imitatrice, è morta a seguito dell'aggravarsi della sua artrite remautoide la mattina del 30 luglio del 2016. Dopo quasi un anno dal suo decesso, l'ex marito Paki Valente è stato ospite a "Domenica Live" per omaggiare la donna. Insieme al pubblico ha riguardato alcuni filmati della carrierara dell'attrice.



La Marchesini, per anni, ha fatto parte del Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il gruppo ha lavorato, senza interruzioni dal 1983 al 1994 e si è riunito, eccezionalmente, per l'ultima volta nel 2008. Successivamente dopo lo scioglimento del trio, l'attrice ha continuato la sua attività al fianco di Solenghi, per poi proseguire da sola, dopo il 1995, la carriera in teatro.



Nata a Orvieto, il 19 novermbre del 1953, Anna si è spenta nella sua città natale all'età di 63 anni.