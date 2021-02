Massimiliano Morra contro Rosalinda Cannavò: "Con Zenga è strategia"

Non è un caso se "a 15 giorni dalla fine del reality perde la testa per Andrea. A me sa di strategia". Massimiliano Morra a "Live - Non è la d'Urso" si scaglia contro Rosalinda Cannavò che ha tradito il suo fidanzato nella Casa del "Grande Fratello Vip" con Andrea Zenga, nuovo concorrente del reality. Questo nuovo amore, inoltre, avrebbe provocato anche una frattura tra Rosalinda e Dayane Mello, da mesi legate da una forte amicizia.

Se però Rosalinda starebbe approfittando di Zenga per farsi strada verso la vittoria del "GF", Andrea invece sarebbe davvero molto "preso da lei". Questa l'opinione di Morra e di altri ospiti del programma di Barbara d'Urso come gli ex gieffini Cecilia Capriotti e Francesco Oppini.