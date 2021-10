Martina Colombari: "Grazie al vaccino ho avuto il Covid in forma lieve"

"Ho preso il Covid, ma avendo fatto le due dosi di vaccino l'ho avuto in forma lieve". A "Dritto e Rovescio", Martina Colombari racconta la propria esperienza da positiva vaccinata: "Ho perso l'olfatto, ma per me è stato solo un lieve raffreddore, l'ho scoperto facendo un tampone prima di andare su un set", ha spiegato l'attrice.

Poi il dibattito in studio Franco D'Urso, il pediatra propone cure alternative per il Covid: "Il vaccino ci dice che siamo protetti per al 92-95 per cento - ha proseguito Colombari - vi dovete rendere conto che siete dei medici e dovete prendervi la responsabilità delle cose che dite".