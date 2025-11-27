Mario Adinolfi preoccupa i fan: nuovo ricovero e foto dal letto d’ospedale

Il giornalista e volto televisivo ha pubblicato uno scatto dalla camera d’ospedale, raccontando un inizio d’anno complicato e segnato da problemi di salute ricorrenti
Un'altra notte in ospedale per Mario Adinolfi, che ancora una volta ha aggiornato i suoi follower condividendo una foto direttamente dal letto di degenza. Il giornalista e volto televisivo, che nelle scorse settimane era dovuto correre in ospedale per problemi di salute della figlia Clara, ha raccontato di come questo 2025 sembri essere difficile. Nello scatto pubblicato sui social appare con una flebo al braccio, un'immagine che ha immediatamente fatto preoccupare i fan e suscitato centinaia di commenti di sostegno.
Secondo quanto riportato, Adinolfi si sarebbe recato nuovamente in ospedale nelle ore notturne. La foto condivisa sui social, scattata dalla camera di degenza, mostra l'autore con la flebo inserita, elemento che ha reso subito chiara la delicatezza della situazione. A corredo dello scatto, una frase breve ma eloquente: "Questo 2025 va così", con cui ha lasciato intendere la difficoltà di un anno segnato da continui problemi fisici.
Nel suo aggiornamento, Adinolfi ha voluto rassicurare chi lo segue, pur senza nascondere la fatica accumulata negli ultimi mesi. "E niente questo 2025 va così - ha scritto Adinolfi -. Decimo ingresso notturno al pronto soccorso, vinco qualche cosa? Tranquilli, stavolta Clara non c'entra nulla, stavolta il malanno è tutto mio. Speriamo niente di grave. Vi tengo informati ma, tranquilli: nessuna notte è infinita".
Questo nuovo episodio si aggiunge ai recenti ricoveri citati dalle fonti, che raccontano un periodo particolarmente complicato per il giornalista. Già immediatamente dopo il rientro dall'Isola dei famosi, dove aveva perso più di 30 chili, Adinolfi aveva accusato un malore. A inizio ottobre invece aveva accompagnato in ospedale la figlia Clara, affetta da disturbi alimentari.
In quell'occasione Adinolfi aveva fatto un post raccontando della crisi di sua figlia e di come le era stato accanto. "L'ho vegliata tutta la notte - aveva scritto -. Ora è al sicuro, nelle mani di medici capaci che conoscono la sua storia. Supereremo insieme anche questa crisi". "Le sue condizioni sono monitorate - aveva aggiunto -. I disturbi del comportamento alimentare e più in generale i disturbi psichici di giovani, giovanissimi e adolescenti sono la tragedia silenziosa del nostro tempo". Tra l'altro il ricovero di Clara era avvenuto in una data carica di significato per Adinolfi. "Il 5 ottobre è la data della tragica notte in cui la mia unica sorella si tolse la vita ormai molti anni fa. Non è mai stata una data felice - aveva scritto -. Stavolta l'ho iniziata vegliando per tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce. Vi ringrazio tutti, qualcuno è addirittura venuto di notte al Pronto Soccorso per sostenermi fisicamente mentre io sostenevo Clara e sono gesti che non si dimenticano, se i social fanno vivere questo senso di umana solidarietà, viva i social". E poi aveva avuto un pensiero per sua sorella: "Supereremo insieme anche questa ennesima crisi. La aiuterà zia Ielma che dal cielo veglia su entrambi e soprattutto su di me quando sono tentato dalla disperazione per l'enormità del dolore che a cicli ritmati s'abbatte su ciò che resta della mia sterminata famiglia. L'ho fatto scrivere sulla sua tomba e voglio continuare a ritenerla la frase che racchiude il senso stesso del mio peregrinare schiacciato da pesi insostenibili: bisogna immaginare Sisifo felice. Perché c’è un senso, vero Signore, per tutto questo?".
La reazione dei fan non si è fatta attendere: centinaia di messaggi di vicinanza, auguri di pronta guarigione e domande sul suo stato di salute hanno invaso i commenti al post. Molti follower gli hanno ricordato di prendersi cura di sé, altri hanno espresso sincera preoccupazione per la frequenza dei suoi ricoveri. Un'ondata di affetto che conferma il forte legame tra Adinolfi e il suo pubblico.