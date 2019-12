Mariana Aresta de Il Collegio: "Cacciata di casa perché lesbica"

"Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale". E' lo sfogo amaro di Mariana Aresta sui social. Una delle protagoniste del programma tv " Il Collegio " denuncia che la famiglia l'ha sbattuta fuori di casa. Il motivo? Aver postato su Instagram una foto con la sua fidanzata.

"Non so più cosa fare, aiuto - prosegue nelle stories di Ig - Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia".



Mariana punta il dito soprattutto contro il padre, la madre invece si è schierata dalla sua parte: "Mia mamma mi ha detto che avrei potuto evitare tutto non postando quella foto, ma che è comunque rimasta dalla mia parte, così anche lei è stata 'cacciata' di casa".



