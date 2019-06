"My Little Pony", la serie animata introduce la prima coppia lesbica

"My Little Pony" si unisce ad altri cartoni animati che vogliono normalizzare (e raccontare) la realtà, con la consapevolezza dell'esistenza di una comunità LGBTQ. Durante la nona e ultima stagione è comparsa la prima coppia lesbica della serie . Nell'episodio "Cutie Mark Crusaders per sempre", quella formata da Zia Holiday e Zia Lofty si prende cura di Scootaloo, la piccola Pegasus Pony studentessa dalla criniera fucsia.

Nicole Dubuc, sceneggiatore di "My Little Pony: L'amicizia è magica", ha dichiarato in proposito: "Penso che sia fantastico che possiamo mostrare che ciò che definisce una famiglia è solo l'amore. Questo, per me, è il nucleo di My Little Pony".