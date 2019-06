Orgoglio LGBTQ, Kate Beckinsale in latex, Heidi Klum tutta dipinta: le star festeggiano il Pride sui social

"L'amore è amore e basta", ha detto Meghan Markle, tra le prime celebrities a supportare il Pride. E allo stesso modo la pensa la maggior parte delle star, che per tutto il mese di giugno celebrano l'orgoglio LGBTQ. A Los Angeles Kate Beckinsale vestita in latex ha guidato la manifestazione per il Los Angeles Pride a braccetto con una drag queen. Heidi Klum ha postato una serie di scatti in cui ha il corpo dipinto con i colori dell'arcobaleno, mentre Halle Berry ha condiviso uno scatto in canottiera bianca con un raggio arcobaleno che le illumina le braccia alzate sopra la testa E poi ci sono anche Charlize Theron, Mariah Carey... Guarda i loro contributi social in difesa dei diritti umani.