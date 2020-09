Maria Monsè porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico e scoppia la polemica

Maria Monsè porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la "gobba" sul naso. Il primo ritocchino a 14 anni viene documentato dal "Settimanale Nuovo" e sui social esplode la polemica. 'Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì, perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?", si chiede la showgirl.