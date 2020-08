Nancy Coppola 10 mesi dopo il bendaggio gastrico: "Non è stata una passeggiata, ma ho 20 chili in meno"

"Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata ... Meno 20 Kg". Nancy Coppola mostra orgogliosa su Instagram il risultato del bendaggio gastrico a cui si è sottoposta nell'ottobre 2019. L'ex naufraga dell'edizione 2017 de "L'Isola dei Famosi" aveva spiegato così ai suoi fan le ragioni per cui si era fatta operare: "Mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze...".

Dieci mesi dopo l'intervento quindi Nancy può gioire dei risultati ottenuti: "Ora posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata... CE L’HO FATTA! Grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno", ha scritto l'ex naufraga mostrando il prima e il dopo in uno scatto social.

La Coppola è diventata mamma per la prima volta nel 2012 di Vincenzo e poi nel 2019 di Giulia. Dopo la partecipazione all'"Isola dei Famosi" però è uscita definitivamente dalle scene, se si esclude una parte in un film "Il mio uomo perfetto", nel 2018, ma ha continuato a cantare.



L'anno scorso la decisione di sottoporsi a bendaggio gastrico, un intervento di chirurgia che limita l'introduzione del cibo riducendo la capacità dello stomaco con un anello gonfiabile in silicone posizionato nella parte alta dello stomaco.

Anche dopo l'operazione però è necessario continuare a seguire una dieta per poter ottenere i risultati desiderati.

"Oggi mi do una nuova occasione , una svolta....mi do un aiuto..." aveva scritto Nancy prima dell'operazione: "Mi riprendo tutto ciò che mi faceva stare bene... mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze. Questa mattina la vostra Mamma Cantante andrà a sottoporsi ad un BENDAGGIO GASTRICO per tornare a piacersi. Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane...e soprattutto non voglio nascondervelo anzi ho il piacere di condividerlo insieme a voi questo mio momento OGGI penso a me... fatemi un bocca al lupo".

