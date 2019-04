Maria Monsè, bagno afrodisiaco tra i petali di rosa

In bikini e con una coroncina di fiori in testa, Maria Monsé si immerge in una vasca da bagno piena di schiuma e petali di rosa, per regalare ai suoi follower qualche consiglio per un bagno afrodisiaco. Con una musica sensuale di sottofondo, la showgirl spiega tutti i preparativi: fragole e champagne sono ingredienti a cui non può rinunciare.