Mare d'inverno per Pier Silvio Berlusconi: navigare sul Sup è un esercizio di relax

In pieno inverno Pier Silvio Berlusconi si rilassa così, navigando sul Sup (Stand up paddle), la tavola a remi molto vista quest’estate lungo le coste. Rarissimo però vedere appassionati in mare anche sotto Natale. E invece l’altro giorno in Liguria , Pier Silvio è stato visto remare per un’ora e mezza dalla sua casa di Paraggi (Santa Margherita Ligure) costeggiando tutto il promontorio fino alla baia di San Fruttuoso e ritorno.

Unico contatto con la vita pubblica durante questa uscita in mare è stato il passaggio al molo di Portofino dove ha salutato qualche residente, sindaco compreso, pur senza scendere dalla tavola.

Per l'amministratore delegato di Mediaset, navigare in Sup tutto l’anno più che un'attività fisica sembra un esercizio spirituale: un momento di solitudine assoluta a contatto con la natura per ricaricarsi e lasciare alle spalle le inevitabili tensioni che accompagnano la vita dei leader di aziende grandi e complesse. Lo svela un dettaglio: mentre rema si gusta il sigaro toscano come fosse in poltrona. La disinvoltura con cui affronta un’attività impegnativa dimostra che per uno sportivo con il fisico come il suo un paio d’ore ai remi più che una faticaccia sono un momento di relax.