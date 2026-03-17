Marco Giallini è da anni uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Vincitore di tre Nastri d'argento e sei volte candidato ai David di Donatello, l'attore cresciuto a Trastevere ha costruito una carriera solidissima alternando ruoli brillanti e drammatici, da Perfetti sconosciuti ad ACAB, fino ai suoi impegni seriali che lo hanno reso popolarissimo anche fuori dai confini italiani. Proprio il legame con Aosta e la Valle d'Aosta è diventato negli anni un tratto distintivo della sua vita professionale: nel 2019 ha ricevuto l'onorificenza di "Ami de la Vallée d'Aoste", a riconoscimento del profondo rapporto con la comunità locale.