Marco Giallini e Giorgia Battisti innamorati a Venezia
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Serio infortunio per l'attore 62enne durante una passeggiata. Necessari il ricovero e un'operazione
L'attore Marco Giallini © Ansa
Brutto infortunio per Marco Giallini. L'attore romano, 62 anni, si è fratturato una gamba ad Aosta, dove si trovava in questi giorni per impegni di lavoro. Necessari il ricovero e un intervento chirurgico presso l'ospedale Umberto Parini del capoluogo valdostano.
Secondo quanto ricostruito, Giallini è caduto violentemente a terra durante una passeggiata vicino al suo alloggio aostano. L'incidente non è avvenuto mentre stava lavorando, ma in un momento di pausa dagli impegni professionali. La caduta gli ha provocato una frattura alla gamba che ha richiesto il trasferimento immediato in ospedale, dove un'équipe chirurgica lo ha preso in carico per sottoporlo all'intervento.
Non è la prima volta che Giallini si trova a fare i conti con un serio problema fisico. Nel 2007, l'attore rimase coinvolto in un gravissimo incidente in moto che lo lasciò con oltre 50 fratture in tutto il corpo e un ricovero in terapia intensiva. In quell'occasione, contro ogni previsione medica, tornò in piedi in soli tre mesi. Una tempra che i fan sperano possa aiutarlo anche questa volta, anche se al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero.
Marco Giallini è da anni uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Vincitore di tre Nastri d'argento e sei volte candidato ai David di Donatello, l'attore cresciuto a Trastevere ha costruito una carriera solidissima alternando ruoli brillanti e drammatici, da Perfetti sconosciuti ad ACAB, fino ai suoi impegni seriali che lo hanno reso popolarissimo anche fuori dai confini italiani. Proprio il legame con Aosta e la Valle d'Aosta è diventato negli anni un tratto distintivo della sua vita professionale: nel 2019 ha ricevuto l'onorificenza di "Ami de la Vallée d'Aoste", a riconoscimento del profondo rapporto con la comunità locale.
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